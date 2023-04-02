5 مؤشرات تدل على اضطراب طيف التوحد عند الأطفال.. اعرفها

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن اضطراب طيف التوحد يظهر في مرحلة الطفولة المبكرة ويؤدي إلى قصور في أداء المهارات الوظيفية اليومية، وقد يصاحب اضطراب طيف التوحد بعض المشكلات المعرفية والطبية والسلوكية مثل الإعاقة الذهنية ومشاكل الجهاز الهضمي واضطرابات النوم، لافتة إلى أنه على الجانب الآخر فقد يبرع بعض الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد في الموسيقى والرياضيات والفنون.

مؤشرات اضطراب طيف التوحد

وأكدت التضامن الاجتماعي أن مؤشرات اضطراب طيف التوحد لدى الأطفال تتمثل فيما يلي:

- لا يحبون أن يحتضنهم أحداً أو التلامس الجسدي.

- يبدون كأنهم لا يسمعون ولكن قدراته السمعية سليمة.

- لا يبدون اهتماما بمن حولهم.

- قد لا يظهرون شعورهم بالألم إذا أصيبوا بأذى.

- أنهم يرتبطون بالأشياء وليس بالأشخاص.

نسبة التوحد في الذكور أعلى من الإناث

ولفتت التضامن إلى أن نسبة التشخيص باضطراب طيف التوحد تقدر بحوالي 1 لكل 160 طفلاً تقريباً، وفقا لمنظمة الصحة العالمية (2016)، موضحة أن تقدر نسبة 1 لكل 44 طفلاً عند عمر 8 سنوات «مركز التحكم بالأمراض CDC في الولايات المتحدة الأمريكية »2021 ونسبة حدوثه أعلى لدى الذكور بأربع مرات منها لدى الإناث.