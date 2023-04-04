وزيرة البيئة: دعم الأنشطة الاستثمارية في المحميات بالشراكة مع القطاع الخاص

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع الدوري للمحميات لبحث سبل دعم الاستثمار بالمحميات الطبيعية، وإزالة المعوقات وتيسير الإجراءات الداعمة لجذب الاستثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص.

دعم الاستثمار في المحميات

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بعقد الاجتماع الدورى للمحميات في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، الذى يعد نموذج للتوافق البيئي والاستدامة ليكون انطلاقة للعمل البيئي، ودعم حماية الموارد والاستثمار فيها، حفاظا على حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية.

وأكدت الوزيرة على أهمية دعم الاستثمار في المحميات، وإزالة المعوقات كأحد أهم أولويات خطط العمل البيئي خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى قرب الانتهاء من خطط التمنطق والإدارة البيئة في المحميات الطبيعية، ليتم تنقيحها واختيار أفضلها لبدء التطبيق، ودعم تنفيذ الأنشطة الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، لإتاحة تجربة سياحية بيئية مميزة وفريدة في المحميات الطبيعية تضاهى المستويات العالمية.

وأوضحت أنّ خطة التمنطق بالمحميات، تتضمن تحديد أماكن الحساسية البيئية، ومناطق الاستخدمات الحالية والمستقبلية، ورؤية التطوير ومتطلباته كأولى الخطوات التنظيمية لتطبيق مفاهيم التنطق والإدارة البيئية بمفهومها الشامل، لافتة إلى قيامها بتشكيل لجنة فنية لبحث واختبار أفضل ثلاث خطط للتمنطق للإدارة البيئية بالمحميات الطبيعية.

الانتهاء من خطط التمنطق بالمحميات لتطبيق الإدارة البيئية

وبحثت خلال الاجتماع الموقف التنفيذى والإجراءات التى سيتم اتباعها خلال الفترة الحالية بمنظومة استخراج تصاريح ممارسة الانشطة، وتجديدها للتيسير على القطاع الاستثمارى وجذبه للعمل البيئى، وناقشت سبل دعم تنفيذ برنامج سياحى توعوي ترفيهى للمنتقلين إلى العاصمة الإدارية من العاملين بالدولة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تحت شعار «اعرف محميات بلدك»، لرفع الوعي البيئي لدى الموظفين والمنتقلين بالعاصمة الإدارية لزيارة المحميات كجزء من الخدمات الترفيهية المقدمة للعاملين.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الاجتماع تناول الوضع البيئى للمحميات، وبحث مشكلات لجنة التعويضات والتظلمات وسبل تحسينها وإزالتها، كما تم الوقوف على ما تم الوصول اليه بموضوعات تهذيب الشواطىء وصيانة السقالات بالتعاون مع الجهات المعنية.

وحضر الاجتماع الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة، والدكتور محمد سالم مستشار الوزيرة لقطاع المحميات، والدكتور أيمن حمادة رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي، والقيادات المعنية، بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية.