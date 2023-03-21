وزيرة البيئة تفتتح وحدة الاستثمار البيئي لتدشين مشروعات تواجه تغيرات المناخ

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، وحدة الاستثمار المناخي والبيئي، لافته إلى أنّ البيئة لا تعيق الاستثمار فهي دائماً داعمة للاستثمار وبتحقيق التوازن بين البيئة والتنمية نصل إلى التنمية المستدامة والوحدة هدفها فتح أسواق الاستثمار الأخضر وتحفيز الاستثمارات في مجال الاقتصاد والمرونة المناخية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحلية.

وحدة الأستثمار المنتخب والبيئي

وأوضحت وزيرة البيئة، على هامش مؤتمر صحفي منذ قليل، عن إنشاء وحدة للاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة لتسهيل عمليات إقامة مشروعات تتصدى لآثار التغيرات المناخية بمجالات جديدة كذلك دعم سوق شهادات الكربون والاستفادة بتصدير وبيع الشهادات وهو ما يحتاج إليه التسويق والترويج له من خلال الوحدة خاصة مع إصدار قانون الرقابة المالية الذي يعطي للبورصة المالية الحق فى تداول شهادات الكربون والتى تحقق عائد إضافى للمشروعات مضاف إلى المكاسب المحققة من التوافق ببيع نسب خفض الكربون عالمياً.

مشروعات التنمية

ولفتت فؤاد إلى أن المواطن يجب أن يكون في قلب مشروعات التنمية، مشيره إلى أن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص في ملف التغيرات البيئية 28 مليار دولار حتي 2030 بالإضافة إلى الجهد المبذول في فرص الاستثمار لمدة 3 أشهر مع برنامج الأمم للصناعة الحكومة السويسرية.