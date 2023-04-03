وزيرة البيئة: توقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربية خلال أيام

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عقد أول اجتماع للجنة المشكلة لصندوق الخسائر والأضرار والدول المشاركة لوضع الإطار الحاكم للصندوق، وأيضا العمل على استكمال المبادرات من COP27 إلى COP28، والتركيز على الأمن الغذائي وأمن الطاقة والشباب والمرأة وموضوع التنوع البيولوجي حيث كانت مصر أول دولة قامت بالربط بين التنوع البيولوجي والمناخ ضمن أجندة شرم الشيخ للتنفيذ بمؤتمر المناخ COP27، والعمل مع الجانب الإماراتي لوضع التنوع البيولوجي في قلب مؤتمر المناخ القادم COP28.

وأعلنت وزيرة البيئة عن قيام مصر بخطوة جديدة هامة على طريق توطين تكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة بتوقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بمنطقة أبي رواش بتكنولوجيا أجنبية ينفذها تحالف مصري، وكان إعداد هذا العقد تحدي شاركت فيه 6 وزارات وهي البيئة والمالية والكهرباء والتنمية المحلية والإسكان والإنتاج الحربي، ومن خلال عملية استشارية كبرى تضمنت مجلس الدولة ومكتب محاماة دولي.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة وجمعية كتاب البيئة والتنمية في مجال تعزيز الوعي البيئي، بتنفيذ مجموعة من البرامج والخطط والأنشطة والفعاليات تهدف إلى خدمة المواطن في ظل وضع البيئة ضمن أولويات أجندة الدولة، والسعي نحو التكيف مع آثار التغيرات المناخية، والتخفيف من وطأتها.

التعاون يهدف إلى الاستفادة من دور الإعلام في رفع الوعي

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن بروتوكول التعاون يستهدف الاستفادة من دور الإعلام في رفع الوعي ونشر أسس التربية البيئية وأنشطة التنمية وحماية البيئة، وإيضاح المفاهيم الخاصة بالتحديات البيئية الحالية كتحدي تغير المناخ، حيث تقدم وزارة البيئة الدعم الفني فيما يخص موضوعات البيئة والمناخ، والتنسيق مع الجهات المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة لتنظيم عدة أنشطة تتضمن ورش العمل والندوات وإعداد الكتيبات والمطبوعات الإرشادية لنشر الوعي البيئي، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية للمحميات طبيعية والمشروعات القومية ذات الصلة التابعة للوزارة، وتنفيذ صالون ثقافي بيئي توعوي شهريا، وتعد جمعية كتاب البيئة برامج تدريبية لشباب الصحفيين لبناء كوادر صحفية متخصصة في الصحافة البيئية والمناخية المتخصصة، وتأهيلهم في مجال التوعية البيئية.

وأجابت وزيرة البيئة على تساؤلات الصحفيين خلال لقاء مفتوح معهم حول ملامح دور مصر في الطريق نحو مؤتمر المناخ COP28، مشيرة إلى التنسيق المتواصل مع الجانب الإماراتي، واستعداد مصر الدائم لتقديم الدعم اللازم من خبرات ودعم فني على مختلف المستويات، لتقدم الدول العربية في رئاستها لمؤتمري مناخ متعاقبين نموذجا ملهما للدول الأخرى.

عقد أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بمنطقة أبي رواش

وفي ذات السياق، كرّمت الدكتورة ياسمين فؤاد الفائزين بجائزة التميز الصحفي والكتابة في مجال البيئة وتغير المناخ «باسم الصحفي الراحل محمد عبد المقصود»، في النسخة الثانية من المسابقة التي تم تنفيذ النسخة الأولى منها بالتعاون بين وزارة البيئة وجمعية كتاب البيئة بالتعاون في 2022، وذلك بحضور أعضاء جمعية كتاب البيئة المنظمين والقائمين على المسابقة بالتعاون مع الوزارة وبحضور قيادات وزارة البيئة ولفيف من الإعلامين من الجرائد والمواقع الاخبارية، بالمركز الثقافي التعليمي البيئي بيت القاهرة.

وهنأت الوزيرة الصحفيين الفائزين بالمسابقة، مثمنةً كافة الجهود المبذولة من قبل المشاركين في المسابقة سواء الفائزين أو غير الفائزين، معربة عن سعادتها بإطلاق اسم الكاتب الصحفي الراحل محمد عبد المقصود على النسخة الثانية من المسابقة، تقديراً لجهوده الدؤوبة في المجال البيئي في مصر والوطن العربي واهتمامه الحثيث بتعزيز الوعي البيئي، مشددة على أهمية تشجيع الأجيال الجديدة على مواصلة العمل، والتعبير عن الوفاء والامتنان للأجيال السابقة التي لها فضل وبصمة في تعليم الأجيال الحالية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود بكر رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية أن الجمعية تضم 75 صحفيا من مختلف الوسائل وتسعى لضم المزيد من الصحفيين المهتمين بالشأن البيئي لخدمة الأهداف التنموية والبيئية، والعمل على استكمال مسيرة الزملاء السابقين في نشر الوعي البيئي وإعداد كوادر صحفية في الإعلام البيئي، مشيدا بالدعم المقدم من وزارة البيئة بقيادة الدكتورة ياسمين فؤاد، وتعاون مختلف خبراء البيئة، مؤكدا أن توقيع بروتوكول التعاون هو بداية مرحلة جديدة من الشراكة لطرح كافة القضايا البيئية الملحة المحلية والعالمية.

وكرمت الوزيرة خلال الاحتفال أسرة الكاتب الصحفي الراحل محمد عبد المقصود، الذي أثرت كتاباته في مجال العمل البيئي على مدار سنوات طويلة ماضية، وعدد من القيادات السابقة في وزارة البيئة وهم الدكتور على أبو سديرة أول أمين عام لجهاز شئون البيئة ومحمد السمان أول مدير مكتب لرئيس جهاز شئون البيئة والذين قدموا جهودا وخدمات جليلة لتأسيس العمل البيئي في مصر.

وقامت جمعية كتاب البيئة والتنمية بتكريم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على جهودها الحثيثة في دفع العمل البيئي وتغيير النظرة لقطاع البيئة في مصر، يقوم على سواعد كوادر وطنية واعدة، ودورها المميز في الإعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27.