تعزيز الاقتصاد الوطني.. أبرز ما جاء في ندوة «مستقبل وطن» مع وزيرة البيئة

استضافت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن أمس، وزيرة البيئة ياسمين فؤاد في ندوة حملت عنوان «الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مؤتمر المناخ COP27» ‎»، واستقبل الوزيرة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ رئيس حزب «مستقبل وطن».

دور البيئة في تعزيز الاقتصاد

وأدارت اللقاء النائبة رشا رمضان وتحدثت عن أهمية دور البيئة في تعزيز الاقتصاد الوطني خصوصا لارتباطها الوثيق بالسياحة البيئية موضحة أهمية استغلال المحميات الطبيعية بطريقة تعظم من مكاسبها الاقتصادية.

أما النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب فشدد على أهمية تنمية القطاع البيئي بما ينعكس على المواطنين، مضيفًا أنَّ مجلس النواب يولي قضايا البيئة والمناخ أهمية خاصة لارتباطها الوثيق بحياة الشعوب والمجتمعات.

مبادرة اتحضر للأخضر

وأشاد «عوض الله» بالمبادرات التي أطلقتها الدولة وخصوصا مبادرة اتحضر للأخضر والتي ترسخ لقيم وأهمية الحفاظ على المناخ من التلوث وتفرض سلوكيات بيئية تساهم في تقليل الآثار الضارة لتغير المناخ‎‎.

وتحدث المهندس أسامة كمال عن ارتباط وتداخل ملف البيئة بالعديد من الملفات الأخرى، بالإضافة إلى كون النشاط البيئي يحظي باهتمام عالمي، مؤكًدًا أهمية ندوة اليوم في الاطلاع على المستجدات والمكاسب التي حققتها قمة المناخ التي انعقدت في نوفمبر الماضي في شرم الشيخ.

‎واستعرضت وزيرة البيئة الجهود التي تقوم بها مصر والشوط الكبير الذي قطعته في مواجهة تغير المناخ حيث تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء تضم ممثلين من كافة الوزارات لتوحيد الجهود والتحركات بشأن قضية الاحتباس الحراري كما لفتت إلى نجاح مصر في تنظيم قمة المناخ رغم دقة التوقيت الذي انعقدت فيه القمة بسبب مرور العالم بأزمات متلاحقة منها جائحة كورونا وعدد من التحديات السياسية والاقتصادية وفي مجال الطاقة والمياه.

تحويل مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء

وبدأ التحضير بتحويل مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء، وتغيير منظومة الطاقة بها للعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة في معظم الفنادق وتحويل وسائل النقل والأتوبيسات للعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، فضلا عن بناء منظومة جديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية ورفع كفاءة المحميات الطبيعية، كما تم منح الفنادق المتوافقة بيئيا العلامة الخضراء، ومنح الزعنفة الخضراء لمراكز الغوص.

كما أن الدولة المصرية حققت اختراقا كبيرًا تمثل في الاتفاق على إنشاء صندوق للأضرار والخسائر لتعويض الدول المتضررة من الغازات والانبعاثات الحرارية بالإضافة لقدرة مصر على تحقيق توافق دولي حول التزام القوى الصناعية الكبرى في مجال التعاون البيئي.

وتطرقت وزيرة البيئة إلى ملف المخلفات وكشفت عن إنفاق الدولة لما يقرب من مليار و200 مليون في ملف المخلفات حتى يستطيع المواطن أن يشعر بتحسن في هذا الملف، موضحة أنَّ هناك مجموعة من التعديلات سياسات الدولة لتكون بمثابة دليل إرشادي لكل الوزارات للاستدامة البيئية وصولا أن تكون كل المشروعات جميعها خضراء وصديقة للبيئة بحلول عام 2030.

‎جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، واللواء يحيى العيسوي الأمين العام المساعد والنائب عصام هلال الأمين العام المساعد، النائب أحمد دياب الأمين العام المساعد وأمين شئون الثقافة والرياضة والفنون، كما حضر النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، النائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة، أمينة المرأة، المهندس أسامة كمال أمين شئون الطاقة والبيئة بالحزب واللواء خالد السعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الحزب وأمناء شؤون الطاقة والبيئة بالحزب في المحافظات.‎