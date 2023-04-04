حنان مطاوع: انتظروا مفاجآت كبيرة في الحلقات المقبلة من مسلسل سره الباتع

كشفت الفنانة حنان مطاوع، عن مفاجآت كبيرة في الحلقات المقبلة من مسلسل سره الباتع، الذي حقق نجاحا باهرا مع عرض حلقاته الأولى، وتشهد الحلقات المقبلة مفاجآت كبيرة، موضحة أنّها وفريق عمل المسلسل، يعملون لتقديم عمل قوي يجذب جميع المشاهدين.

حنان مطاوع: مسلسل سره الباتع يؤرخ كفاح المصريين ضد الاستعمار

وقالت حنان مطاوع، خلال حديثها لـ«تليفزيون الوطن»، إنّ مسلسل سره الباتع يؤرخ كفاح المصريين ضد أي فكر مستعمر وضد أي دخيل، لافتة إلى أنّها سعيدة للغاية لمشاركتها في هذا العمل الضخم مع الفنان أحمد السعدني والمخرج خالد يوسف.

حنان مطاوع: والدتي متأنية جدا في آرائها الفنية

وأوضحت الفنانة حنان مطاوع، أنّ والدتها سهير المرشدي، متأنية جدا في آرائها وتنتقي آرائها بعناية شديدة، وأنّ والدتها سعيدة جدا بأداء أدوارها في مسلسلي سره الباتع ووعود سخية، قائلة: «مامتي أهم ناقدة فنية في حياتي.. محدش هيكون أمين عليا قد ماما».

أبطال مسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع على قنوات ON الساعة 7.30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 12 مساء منتصف الليل، وأبرز نجومه الفنانة حنان مطاوع وأحمد السعدني وأحمد فهمي وحسين فهمي ونجلاء بدر وعمرو عبدالجليل وصلاح عبدالله وهالة صدقي وأحمد عبدالعزيز.