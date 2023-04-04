موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل سره الباتع.. «صافية» تقف في وجه الجنرال

موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل سره الباتع، يكشف عن الكثير من الأحداث التي ينتظرها جمهور المسلسل بشغف كبير، بعد عرض الحلقة 13 من المسلسل، والتي أثارت الفضول بشأن رد فعل حامد بعد وصية الشيخ سليم لصافية ابنته، بألا يسلم حامد نفسه للجنرال الفرنسي.

موعد عرض الحلقة 14 مسلسل سره الباتع

وموعد عرض الحلقة 14 مسلسل سره الباتع في الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الساعة 8 صباحا، ويمكن متابعة قناة الحياة عبر التردد الآتي:

التردد: 12206

الاستقطاب :عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

موعد عرض الحلقة 14 مسلسل سره الباتع يستكمل مواقف صافية حبيبة حامد التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع مع الفرنسيين، وتهديدها للجنرال الفرنسي بالقتل حال قتله والدها الشيخ سليم.

أحداث من مسلسل سره الباتع

وتحاول صافية الوصول إلى حامد ومقابلته، لكن يرفض صديق حامد الذي يجسد دوره ميدو عادل إخبارها بمكانه، لأن مقابلتهما قد تتسبب في معرفة الفرنسيين مكان حامد، أو تسليم نفسه.