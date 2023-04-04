مسلسل سره الباتع الحلقة 14.. حنان مطاوع تلتقي والدها بأمر الجنرال

ينتظر الجمهور بشغف كبير مسلسل سره الباتع الحلقة 14 بعد كشف الحلقة الثالثة عشرة الكثير من الأحداث في الحقبتين اللتين يدور فيهما المسلسل المأخوذ عن رواية الأديب يوسف إدريس، وينقله المخرج خالد يوسف إلى شاشة التليفزيون للجمهور المحب للأعمال التاريخية من خلال تجربته الإخراجية الدرامية الأولى.

مسلسل سره الباتع الحلقة 14

مسلسل سره الباتع الحلقة 14يكشف عن مصير الشيخ سليم الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي، وهو والد صافية حبيبة حامد التي تجسد دورها الفنانة حنان مطاوع، وذلك بعد ذهاب صافية إلى الجنرال الفرنسي وتهديدها له بأنه في حال قتله والدها لن تدعه يغادر القرية وهو على قيد الحياة.

أحداث من مسلسل سره الباتع

وتستكمل أحدث مسلسل سره الباتع الحلقة 14 ما سوف تفعله صافية بعد مقابلتها والدها بأمر من الجنرال الفرنسي، بعد وصية والدها إليها بألا تسمح لحامد الذي يجسد دوره الفنان أحمد السعدني بتسليم نفسه إلى الفرنسيين، لأنهم سوف يعدمونه إذا فعل ذلك.

ويمكن متابعة مسلسل سره الباتع الحلقة 14على شاشة قناة أون الساعة السابعة والنصف مساء.