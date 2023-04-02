نجح مسلسل سره الباتع الذي يعرض على شاشة قناة on، في جذب اهتمام الكثير من محبي الأعمال التاريخية التي تعود للظهور مجددا على شاشة التلفزيون المصري، لذلك يبحث الجمهور عن موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة on رمضان 2023، وهو ما نقدمه في السطور التالية.

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة on رمضان 2023

ويأتي موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة on رمضان 2023 في الساعة 6:15 صباحا، وإعادة أخرى 11:15 مساء، ويمكن متابعة العرض الأول للحلقة على شاشة قناة on الساعة 7:30 مساء.

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة on رمضان 2023 يستطيع من خلاله المشاهدون متابعة الحلقات التي فاتتهم، ومعرفة الأحداث المثيرة التي تعرضها حلقات المسلسل، وأفضت إلى قتل الجنرال الفرنسي عدد من الفلاحين بسبب مساعدتهم حامد في الهروب من المحاكمة بعد قتله 3 جنود فرنسيين، إضافة إلى تهديد الجنرال الفرنسي بقتل الشيخ سليم والد صافية حبيبة حامد إذا لم يسلم الأخير نفسه.

مسلسل سره الباتع

ومسلسل سره الباتع مأخوذ عن رواية الأديب يوسف إدريس التي تدور في حقبتين من الزمن، الحقبة الحالية والحقبة الفرنسية، وتحمل اسم سره باتع، ويقدم المخرج خالد يوسف التجربة الدرامية الإخراجية الأولى من خلال سره الباتع.