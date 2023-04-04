إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص وربع نقل، أمام قرية شاهين بمركز بدر بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى مركز بدر العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

حادث تصادم بين سيارتين

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، أمام قرية شاهين بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وجاري عمل الاسعافات الأولية داخل مستشفى بدر العام، وحُرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «دعاء س م»، 30 سنة، و«محمد ا .ا»، 21 سنة، و«أحمد ش .ع»، 44 سنة، و«محمد ع .ع»، 30 سنة، و«علي م. ا»، 34 سنة، و«عاطف م .ا»، 53 سنة، وجميعهم مقيمين مركز بدر بمحافظة البحيرة ومصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم.

ونُقل المصابون جميعاً إلى مستشفى بدر العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.