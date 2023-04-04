«القومي لحقوق الإنسان» يرصد وضع مستشفيات التأمين الصحي في الإسماعيلية

زارت مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبعثة من أعضاء المجلس، عددا من المستشفيات في محافظة الإسماعيلية، لمتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل ورصد الوضع الراهن، ومتابعة تطور سير تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

التأمين الصحي

وأضاف المجلس القومي لحقوق الإنسان في بيانه: «جرى تفقد وحدات الرعاية الصحية وبعض المستشفيات الخاضعة للمنظومة، وإجراء مقابلات مع المواطنين ومقدمي الخدمة الطبية، ومعرفة معوقات».

وتابع: «عقد البعثة اجتماعا مع الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، الذي أوضح للجنة الجهود التي تقوم بها المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والعمل علي الحل الفوري لأي معوقات تواجه التطبيق فيما أوضح الدكتور مؤمن القرقاري، مدير مجمع الإسماعيلية الطبى التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، إن المجمع الطبي من أكبر المستشفيات التابعة للهيئة وقوتنا السريرية تصل إلى 350 سريرا».

وأشار: «نسعى أن نكون مدينة طبية متكاملة، حيث أننا نقدم جميع الخدمات الجراحية وغير الجراحية وقامت البعثة بزيارة مستشفى الطوارئ والجراحات المتخصصة بأبو خليفة، وتبين من خلال الزيارة أن المستشفى تقدم كل الحزم الطبية والعلاجية للمرضى طبقا لأحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية العالمية، وتضم نخبة من الأطباء الاستشاريين، والاخصائيين لضمان تقديم أفضل الخدمات طبقًا لمعايير الجودة العالمية».

الطاقة الاستيعابية للمستشفى

ووفقا لبيان المجلس تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 130سريرًا، و5 غرف للعمليات، ويجرى بها أهم وأبرز الجراحات وذلك في عدد من التخصصات الطبية.

واطلعت البعثة على برامج التدريب المقدمة للأطباء وفريق التمريض للتوصل لمدى الاستثمار المبذول لرفع كفاءة مقدمي الخدمة من الأطباء وفريق التمريض.

وكذلك التعرف على آليات إدارة وتلقي الشكاوى، واختبار فعالية آلية الشكاوى التابعة للتأمين الصحي، وتقييم مدى وفعالية رقمنه المنظومة، والتواصل المباشر مع المستفيدين من الخدمة لمعرفة أوجه القصور، والنجاح في المنظومة، وقياس مدى رضاء المواطنين عن جودة الخدمات المقدمة، وسهولة تلقي الخدمة الطبية للمواطنين وقدمت الدكتورة وفاء بينامين الشكر للقائمبن علي تنفيذ هذه المنظومة التي تعد نقلة نوعية في تطبيق الحق بالصحة علي أرض الواقع.