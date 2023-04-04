بلينكن: ناقشنا دعمنا الموحد والثابت لأوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي

بحثت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، سبل التعاون في أفريقيا وأفغانستان والشرق الأوسط، من بين مجموعة من القضايا الأخرى.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن- في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء: «من الرائع لقاء جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، تطرقنا إلى مناقشة دعمنا الموحد والثابت لأوكرانيا، وشاركنا القلق بشأن الدعم المستمر الذي تقدمه الصين لروسيا».

ويزور وزير الخارجية الأمريكي بروكسل لحضور اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي «ناتو».