رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

بلينكن: ناقشنا دعمنا الموحد والثابت لأوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي

كتب:

أ ش أ
11:41 ص | الثلاثاء 04 أبريل 2023
وزير الخارجية الأمريكى

وزير الخارجية الأمريكى

بحثت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، سبل التعاون في أفريقيا وأفغانستان والشرق الأوسط، من بين مجموعة من القضايا الأخرى.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن- في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء: «من الرائع لقاء جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، تطرقنا إلى مناقشة دعمنا الموحد والثابت لأوكرانيا، وشاركنا القلق بشأن الدعم المستمر الذي تقدمه الصين لروسيا».

ويزور وزير الخارجية الأمريكي بروكسل لحضور اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي «ناتو».

اقرأ المزيد:

ترامب قبل محاكمته: ذاهب إلى نيويورك لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى

عاصفة عنيفة تقتل 22 شخصا وتصيب العشرات في أمريكا

«فيتش» تتوقع تحقيق مصر أكبر معدلات النمو في الطاقة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بايدن: الأسلحة النارية السبب الأول لقتل الأطفال في أمريكا
بقلم أ ش أ