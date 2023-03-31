بايدن: الأسلحة النارية السبب الأول لقتل الأطفال في أمريكا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الأسلحة النارية (البنادق) هي السبب الأول لقتل الأطفال في أمريكا.

وأضاف بايدن، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لقد حان الوقت لكي يتصرف الكونجرس - حتى يتمكن أطفالنا من تعلم القراءة في المدرسة بدلاً من تعلم أن يأخذوا ساترا (في إشارة إلى الاختباء حال حدوث هجوم ناري على المدرسة)».

وأضاف بايدن، أنّه في العام الماضي، وقع على قانون أمان السلاح الأكثر أهمية منذ 30 عامًا.

مكافحة عنف السلاح

وفي هذا الشهر، وقع على أمر تنفيذي لمواصلة مكافحة عنف السلاح. وأشار إلى أنه يجب على الكونجرس أن يفعل المزيد.

يذكر أن مسلحًا اقتحم مدرسة في مدينة ناشفل، الأسبوع الماضي، وفتح النار على من فيها، ما أسفر عن مقتل 3 أطفال و3 موظفين.