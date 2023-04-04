رئيس قبرص لـ«القاهرة الإخبارية»: نثمّن جهود السيسي لاستعادة دور مصر الريادي

ثمن الرئيس القبرصي، نيكوس كريستودوليدس، جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة الدور الريادي والمحوري لمصر.

وقال خلال حوار أجرته قناة «القاهرة الإخبارية»: «أعرف الرئيس السيسي منذ سنوات، منذ كنت متحدثا باسم الرئاسة ثم وزيرا للخارجية، والتقيته عدة مرات، ولايخفى على أحد الجهود المضنية والمسترمة التي يقوم بها، في مصر وخارجها».

وتابع: «كذلك هناك إصلاحات غير مسبوقة لصالح الشعب، وإعادته دور مصر الريادي والمحوري ودوره البارز في حل خلافات دول المنطقة، وفي المستقبل نتطلع إلى إنشاء الأمانة الدائمة للآلية الثلاثية التي تضم مصر وقبرص واليونان، حيث استضافت قبرص القمة الثلاثية لآلية التعاون الثلاثي ثلاث مرات، ومنذ عام 2014 عقدت 9 مؤتمرات قمة وأقيمت بشكل دوري على أساس ثابت ونحن نمضي قدما في إنشاء الأمانة العامة للآلية الثلاثية».