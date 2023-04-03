رئيس قبرص لقناة «القاهرة الإخبارية»: أتطلع لزيارة مصر ولقاء صديقي الرئيس عبدالفتاح السيسي

أجرت القاهرة الإخبارية حوارا مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، إنه يتطلع لزيارة مصر ولقاء «صديقه» الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأذاعت قناة القاهرة الإخبارية عناوين من مقابلة الرئيس القبرصي، وجاءت كالآتي:

- دولتنا تلعب دورا مهما لدعم العلاقات الأوروبية مع مصر.

- الرئيس المصري أعاد الدور المحوري والريادي لبلاده.

- الرئيس المصري يقوم بإصلاحات غير مسبوقة لصالح شعبه.

- يحسب للرئيس المصري دوره البارز في حل الخلافات بالمنطقة.

- زيارتي لمصر مهمة جدا وهي الثانية لي للخارج بعد اليونان.

- مباحثاتي في مصر تتضمن ملفات مهمة جدا للعلاقات الثنائية.

- نسعى لدعم العلاقات مع مصر بشأن الطاقة والسياحة والدفاع.