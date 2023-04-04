مجمع البحوث الإسلامية يوضح 6 آداب لتلاوة القرآن.. منها استقبال القبلة

كشف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن أهم آداب قراءة القرآن الكريم، خاصة في شهر رمضان، الذي تكثر خلاله قراءة القرآن، ويتقرب الصائمون أكثر من المصحف لتلاوة آيات الله الكريمة.

وقال المجمع في بيان صادر عنه، إن القرآن كتاب «لا يمسه إلا المطهرون» لذا يوجد هناك آداب للقراءة فيه ومسكه يجب فعلها حتى يصل ثواب القراءة والآيات.

وحدد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف آداب قراءة القرآن في 6 نقاط كما يلي:

آداب قراءة القرآن الكريم

1- الطهارة من الحدث.

2- الإخلاص وحضور القلب.

3- استقبال القبلة.

4- الاستعاذة من الشيطان.

5- تجويد الصوت بالتلاوة.

6- تدبر الآيات وفهمها والعمل بما فيها.

مجمع البحوث الإسلامية

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية، أن سئُل الإمام الداراني رحمه الله: «ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟»، فبكى رحمه الله ثم قال: «أعظم ما تتقرب به إلى الله عز وجل: أن ينظر الله إلى قلبك، فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو».