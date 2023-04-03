رمضان عبدالمعز عبر قناة الناس: قراءة القرآن أهم شيء في الشهر الكريم

نصح الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، المشاهدين بأن تكون أولى اهتمامات المسلمين في شهر رمضان القرآن الكريم، موضحًا: «يجب أن نقرأ القرآن، هذه عبادة، فقد قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا».

قراءة القرآن بطمأنينة

وأضاف عبدالمعز، خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون»، على قناة «الناس»: «يجب أن نقرأ القرآن الكريم بطمأنينة ولا نقرأ بسرعة كبيرة، الله قال ورتل القرآن ترتيلا، رتل فعل أمر، وإذا قال أحد صوتي سيء، فإن الصوت منحة من الله عز وجل، لكن يجب أن نقرأ بهدوء وتأنٍ وأن نقف على رأس الآيات».

وتابع الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، أي من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يحصل على 190 حسنة، مواصلا: «بعض كبار السن يعانون من ضعف النظر ويقرأون بعدسة مكبرة ويتعبون، فأنا أقول لهم أبشروا، فالنبي قال والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران».