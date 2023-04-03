مسلسل رسالة الإمام الشافعي الحلقة 12.. عودة السري والمطلب للحكم من جديد

شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل رسالة الإمام الشافعي بطولة النجم خالد النبوي تطورا جديدا في أحداث المسلسل، حيث نجح «السري» حمزة العيلي قائد الجيش بمساعدة الأحواف بقيادة «صهيب» محمد علاء وبمساعدة من وزير ابن الوالي الجديد «أبي بشر» على خلع ابن الوالي «العباس بن موسى» من ولاية الفسطاط، وإعادة السري ومن معه الوالي السابق المطلب للولاية من جديد بعد تحريره من قبضة السجن وذلك في ساعة متأخرة من الليل أثناء وجود الإمام الشافعي وصحبته في المسجد لأداء صلاة الفجر و طرح الدروس الدينية.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة الثانية عشر

كما تضمنت الحلقة الثانية عشر من مسلسل رسالة الإمام الشافعي تمسكه وتشديده على نشر العلم خاصة بعد أن انتشرت حالة من الفوضى العارمة على أرض الفسطاط وظهر في مشهد يسأله أحد الموجودين «أحمد رفعت» عن من يحق له الفتوى في زمن الفتنة ليرد عليه الشافعي قائلا: لا يحق لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجل عارف بكتاب الله ناسخه ومنسوخه.. محكمه ومتشابهة.. تأويله وتنزيله.. ما أريد به ولماذا نزل.. وأن يكون عالما بحديث رسول الله.. وأن يكون بصيرا باللغة والشعر.. إذا لم يكن كذلك يمكنه أن يتكلم في العلم لكن لا يفتي.

الحلقة الثالثة عشر من رسالة الإمام

ومن المنتظر أن تسرد الحلقة الثالثة عشر من رسالة الإمام تفاصيل جديدة حول طريقة الحكم في الفسطاط بعد تغير الوالي