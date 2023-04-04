«بوريل»: نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا يهدد الأمن الأوروبي

قال الممثل السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنَّ خطط روسيا لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا يهدد الأمن الأوروبي.

بوريل يتحدث عن نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا

وبحسب وكالة روسيا اليوم، فإنَّ «بوريل» ذكر في تصريحاته عقب محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنَّ نشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية بـ بيلاروسيا «يؤدي إلى تصعيد جديد ويخلق تهديد مباشر لأمن أوروبا».

«بوتين»: نشر أسلحة نووية تكتيكية لا يخرق الالتزامات الدولية

وفي تصريحات سابقة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد خلالها أن بلاده ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا بدون أي انتهاك للالتزامات الدولية، وسيتم الانتهاء من بناء منشأة التخزين مطلع يوليو 2023.

وخلال مقابلة تليفزيونية لـ«بوتين»، أكد خلالها على أن ما تفعله «موسكو» هو ما تفعله «واشنطن» منذ عقود، بل علم الأمريكيون أطقم حلفائهم وطياريهم استخدام هذا النوع من الأسلحة.. إذا لزم الأمر.