الكرملين: وفد روسي يصل إلى بيلاروس لإجراء محادثات مع الأوكرانيين

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، منذ قليل، أنَّ وفدًا روسيًا وصل إلى بيلاروس لإجراء محادثات للتفاوض مع الأوكرانيين، وجاء ذلك في نبأ عاجل لموقع قناة «روسيا اليوم».

بيسكوف: مستعدون لبدء مفاوضات في جوميل

و قال «بيسكوف»، إنَّ الوفد الروسي الذي وصل بيلاروس ضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وإدارات أخرى بما في ذلك الرئاسة، مضيفًا أنَّ بلاده مستعدة لبدء هذه المفاوضات في مدينة جوميل.