«الأعلى للثقافة» يفتتح الدورة الثانية من معرض الكتاب المسرحي.. صور

افتتح المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي الدورة الثانية من معرض الكتاب المسرحي، المقام ببهو المجلس الأعلى للثقافة، وتنظمه لجنة المسرح بالمجلس، وذلك بداية من مساء أمس الإثنين الموافق 3 من شهر أبريل الجاري، وسوف يتواصل المعرض إلى يوم الأحد المقبل الموافق 9 من شهر أبريل الجاري، ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميًا من الحادية عشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة أن هذا المعرض جاء كثمرة للتعاون بين المجلس الأعلى للثقافة مع أبرز المؤسسات المعنية بالنشر في مصر، ومن بينها «الهيئة المصرية العامة للكتاب، المركز القومي للترجمة، المركزالقومي للمسرح، الهيئة العامة لقصور الثقافة، اتحاد الناشرين المصريين، دار المعارف».

وأضاف أنه من المقرر تطبيق خصم بنسبة 50 في المائة على سعر جميع الكتب الصادرة عن المجلس الأعلى للثقافة.

إصدارات المجلس الأعلى للثقافة:

وأشار إلى أن المجلس يقدم خمسة عشر إصدارا جديدا خلال هذا المعرض، وهي على النحو التالي:

1- سلسلة أبحاث المؤتمرات آفاق التنمية المستدامة (4 أجزاء).

2- المناخ وأثره على الزراعة في مصر.

3- الوعي وقضايا الشباب.

4- الموسيقى والغناء في حياة العقاد.

5- أصداء الريح.

6- اليهود في الوطن العربي.. عزلة أم انتماء.

7- رؤى ثقافية مصرية وعالمية.

8- محمد فتحي سيرة ومسيرة.

9- الدراسات المستقبلية في علم السياسة.

10- مستقبل الثقافة في مصر.

11- وداعا نوتردام.

12- وثائق ومدونات لجنة جمع التراث رواد المسرح للغناء.