«الأعلى للثقافة» ينظم ندوة «رمضان فى مصر» ومعرضا للكتاب المسرحي

يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، مجموعة من الفاعليات المتنوعة، من بينها ندوة بعنوان «رمضان فى مصر»، والتي تنظمها لجنة التربية وعلم النفس بالمجلس، ومقررها الدكتور محمد المفتي، تحت إشراف الدكتور عصام الدين على حسن هلال أستاذ بكلية التربية جامعة كفر الشيخ و عضو اللجنة، في تمام التاسعة مساء الاثنين 27 مارس2023 بقاعة المجلس الأعلى للثقافة في الساعة التاسعة مساء.

ويدير الندوة الدكتور عصام الدين على حسن هلال - أستاذ بكلية التربية جامعة كفر الشيخ وعضو اللجنة، ويتحدث فيها الدكتور كمال حامد أحمد مغيث، خبير بالمركز القومي للبحوث التربوية.

افتتاح معرض الكتاب المسرحي

كما تفتتح لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها المخرج عصام السيد، معرض الكتاب المسرحي في دروته الثانية، في التاسعة مساء الأحد الموافق 2 أبريل 2023؛ ببهو المجلس الأعلى للثقافة ويستمر المعرض لمدة أسبوع خلال الفترة من 2 حتى 9 ابريل 2023؛ (من الحادية عشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً)

خصم 50% على إصدارات المجلس الأعلى للثقافة

يقام المعرض بالتعاون بين المجلس الأعلى للثقافة وعدد كبير من المؤسسات المعنية بالنشر من بينها:

- الهيئة المصرية العامة للكتاب

- المركز القومي للترجمة

- المركز القومي للمسرح

- الهيئة العامة لقصور الثقافة

- اتحاد الناشرين المصريين

- دار المعارف

يصاحب المعرض خصم 50% على إصدارات المجلس الأعلى للثقافة.