روسيا ترد على مذكرة اعتقال بوتين: استقبلنا 5 ملايين لاجئ من أوكرانيا

قالت ماريا لفوفا بيلوفا، مفوضة حقوق الأطفال في روسيا، إن بلادها استقبلت أكثر من خمسة ملايين لاجئ من منطقة دونباس بشرق أوكرانيا منهم 730 ألف طفل منذ فبراير 2022، وأضافت أن هؤلاء الأطفال حضروا إلى روسيا مع ذويهم أو أولياء أمورهم، وذلك بحسب وكالة «رويترز».

بيلوفا تنفي الاتهامات

وأكدت بيلوفا أمام مؤتمر صحفي في موسكو أن مفوضية حقوق الأطفال الروسية ليست على علم بوجود أي حالة لفصل طفل من شرق أوكرانيا عن أقاربه ونقله لملجأ أيتام.

جاء ذلك ردا على ما قالته المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والتي أصدرت في 17 مارس مذكرتي اعتقال بحق لفوفا بيلوفا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة بارتكاب جريمة حرب وهي ترحيل القوات الروسية القسري لأطفال من مناطق أوكرانية محتلة، وقالت لفوفا بيلوفا إن تلك الاتهامات باطلة.

بولندا تريد السيطرة على أجزاء من أوكرانيا

من جهة أخرى، قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين اليوم الثلاثاء إن بولندا تريد السيطرة على أجزاء من غرب أوكرانيا والغرب يشجع جورجيا على خوض صراع عسكري مع موسكو، وذلك حسبما نقلت وكالة رويترز