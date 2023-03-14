الكرملين: روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وفق ما نقلته «رويترز».

وسُئل بيسكوف عن تقارير تفيد بأن المحكمة الجنائية الدولية، كان من المتوقع أن تطلب أوامر القبض الأولى ضد أفراد روس فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا قريبًا.

الكرملين: لا نعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية في لاهاى

وقال «بيسكوف» أيضًا إن موقف كييف يعني أن أهداف روسيا في أوكرانيا لا يمكن تحقيقها إلا بالوسائل العسكرية وفقا لما نقلت صحيفة جارديان البريطانية.

وسيفتح المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية رسميًا قضيتين من جرائم الحرب ويصدر مذكرات توقيف بحق العديد من الروس الذين يُعتبرون مسؤولين عن الاختطاف الجماعي للأطفال الأوكرانيين واستهداف البنية التحتية المدنية الأوكرانية، وفقًا لتقارير

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز ووكالة رويترز للأنباء، أن المدعي العام كريم خان سيطلب من قضاة ما قبل المحاكمة الموافقة على أوامر القبض على أساس الأدلة التي تم جمعها حتى الآن، وإذا نجحت، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها أوامر توقيف للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

جارديان:من غير المحتمل أن تؤدي أوامر الاعتقال إلى محاكمات

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية: «ليس من الواضح ما إذا كانت مذكرات التوقيف مختومة، الأمر الذي من شأنه أن يترك المشتبه بهم يخمنون ما إذا كانوا متورطين. من غير المحتمل أن تؤدي أوامر الاعتقال إلى محاكمات لأن المحكمة الجنائية الدولية لن تحاكم المتهمين غيابياً، ومن المستبعد جدًا أن تسلمهم روسيا، التي ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، إلى المحكمة، ومقرها لاهاي».