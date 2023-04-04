مسؤول أوروبي: نتعاون مع الولايات المتحدة لدعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها

قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إنّ دول الاتحاد الأوربي ملتزمة بدعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، وستواصل الضغط على روسيا لوقف انتهاكها للقانون الدولي.

وأضاف بوريل في كلمة خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بروكسل: «نفعل كل ما بوسعنا بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، لتقديم الدعم المالي لضمان الأمن في أوكرانيا»، وفقا لما أوردته قناة الحرة الأمريكية.

وأضاف بوريل أنّ موقف الصين من فظائع روسيا سيحدد طبيعة علاقة الاتحاد الأوربي من بكين، لافتا إلى أنّ موقف الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي من بكين سيكون واحدا.

المباحثات تطرقت إلى الشرق الأوسط

وأشار إلى أنّ مباحثاته مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تطرقت إلى الشرق الأوسط والمخاوف بشأن العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتا إلى أنّ التطورات الأخيرة أظهرت أنّ الطريق إلى حل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي أمر ضروري، مشددا على ضرورة إعادة إحياء جهود السلام والبناء علي مبادرات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

مجلس الطاقة الأوروبي الأمريكي

وأكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنّه ناقش الأوضاع في إفريقيا، بالنسبة لجمهورية أفريقيا الوسطي، تحدثنا عن الجهود المستمرة، لاسيما جهود الاتحاد الأوروبي من أجل نشر الاستقرار في البلاد، لكي لا تعتمد البلاد على المرتزقة والتي لها تأثير سلبي على جميع الدول وتساهم في زعزعة الاستقرار بشكل كبير.

وأضاف: «سنشارك في رئاسة مجلس الطاقة الأوروبي الأمريكي، حيث يعد هذا العام مختلفا عن الاجتماعات السابقة في واشنطن، فنحن كاتحاد أوروبي ودول أعضاء سنقدم المساعدة والدعم لأوكرانيا للتخلص من سيطرة الروس على قطاع الغاز وتعزيز عملية انتقال الطاقة النظيفة، إضافة إلى إطلاق مبادرة كفاءة الطاقة الجديدة».