الإذاعية آلاء جاويش: شاركت في مسلسل «المحمية» بالصدفة.. وسعيدة بالتجربة

يشهد الموسم الرمضاني الحالي عودة قوية لعرض مسلسلات الكارتون الموجهة للأطفال، إذ غابت سنوات طويلة، ويعد مسلسل «المحمية» أحد أبرز الأعمال التي تقدم في السباق الرمضاني الحالي، إذ يحكي قصة طفلين يعيشان في محمية طبيعية، ويحاولان خلال أحداث المسلسل، حمايتها من المخاطر التي تتعرض لها وتهددها.

ومن بين المشاركين في مسلسل المحمية كانت الإذاعية المعروفة آلاء جاويش، التي عرف عنها اهتمامها بتقديم الأعمال الموجهة للأطفال، سواء في الراديو أو في التليفزيون، والتي قدمت دور نجمة البحر في المسلسل.

عودة بعد غياب

تقول آلاء جاويش، مؤدية صوت نجمة البحر بمسلسل المحمية الكارتوني، لـ«الوطن»، إن عودة دراما الكارتون للسباق الرمضاني مرة أخرى أسعدها بشكل كبير، خاصة وأن أجيالا كثيرة تربت على مثل هذه الأعمال، من بينها «بوجي وطمطم»، و«عم فؤاد»، وغيرها من الأعمال التي قدمها عمالقة هذا المجال قديما، سواء في شكل كارتون أو في شكل أعمال درامية موجهة للأطفال.

ترى «آلاء» أن العام الماضي شهد بادرة أمل لمثل هذه الأعمال، بالجزء الأول من مسلسل يحيى وكنوز، الذي استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا، وأثبت أن مصر لديها القدرة على تقديم محتوى درامي هادف موجه للأطفال، معبرة عن ذلك بقولها: «طول السنين اللي فاتت كنا دايما بنسأل هو ليه مافيش إنتاج للأطفال بشكل خاص، وأخيرا بدأنا نشوف ده على أرض الواقع».

مشاركة بالصدفة

العام الحالي، شهد إنتاج أكبر للأعمال الدرامية الموجة للأطفال، ومنها مسلسلي المحمية ويحيى وكنوز، وشاركت «آلاء» في العملين كتجربة أولى لها، ولكن دورها الأكبر كان في مسلسل المحمية: «مشاركتي في مسلسل المحمية جيه معايا بالصدفة، أنا كنت بقدم برامج للأطفال ولسة بعمل حاجات للأطفال بشكل مختلف سواء في التليفزيون أو في الراديو، وكان نفسي جدا أدخل في عالم الدوبلاج، وجت الصدفة وقدرت إني أشارك الأول بدور صغير في مسلسل يحيى وكنوز الجزء الحالي، ومنه روحت لمسلسل المحمية وخدت فيه دور نجمة البحر».

تقدم «آلاء» دور في مسلسل المحمية يختلف تماما عن شخصيتها في الواقع، وهو أكثر ما جذبها إلى الدور فور عرضه عليها: «لما بدأت أسمع قصة نجمة البحر وطبيعة الشخصية، حسيت إنها عكس شخصيتي الحقيقية تماما، فده كان حافز ليا أكبر للدور وكان تحدي بالنسبة لي».

قصة للأطفال والكبار

وترى أن قصة مسلسل المحمية يمكن متابعتها من خلال الأطفال والكبار، وليس الأطفال فقط، خاصة وأنها يجرى تقديمها في إطار درامي شيق، يعطي معلومات عن طبيعة المحمية وأهميتها وكيفية الحفاظ عليها، كما أنه يوجه رسائل غير مباشرة للأطفال ترتبط بالقيم المجتمعية والأخلاق: «هي كلها حاجات بنمر فيها في حياتنا وبيكون نفسنا إننا نوصلها لأولادنا ومبنكونش عارفين نوصلهالهم إزاي، فالمسلسل الحقيقة قدر يعمل ده بصورة سلسلة وبسيطة، وأنا سعيدة جدا بالتجربة وفرحت بيها».