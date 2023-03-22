مخرج مسلسل «المحمية» لقناة الحياة: موجه للأطفال بتقنية الـ3D

كشف المخرج حسين مجدي، مخرج مسلسل كرتون «المحمية» الذي يعرض حصريا على شاشة قناة الحياة، تفاصيل المسلسل الكرتوني، قائلا: إن المسلسل موجه للطفل بتقنية الـ3D.

جذب انتباه الأطفال

وأضاف «مجدي»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه محمد مصطفى شردي، أن فكرة مسلسل الكرتون «المحمية»، جذب انتباه الطفل بمغامرة شيقة، وفي الوقت ذاته يسلط الضوء على فكرة التوعية بالحفاظ على البيئة، وحسن التصرف في المواقف الخطرة.

وأشار إلى أن مسلسل الكرتون «المحمية»، يسلط الضوء على أخلاقيات ثانوية على مدار الحلقات ليست بشكل مباشر.

تحدي تقني كبير

ولفت إلى أن الفكرة كانت جريئة، فلأول مرة يكون هناك مسلسل في الوطن العربي، يكون موجها للطفل بالهوية الخاصة بها ويكون أسفل المياه، وهذا كان تحديا تقني كبيرا.

وأوضح أن المسلسل يناسب عقلية الطفل الصغير المصري، بحيث يتم عرض بعض الرسائل بشكل بسيط بطريقة مباشرة وغير مباشرة.