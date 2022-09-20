«يحيى وكنوز».. صاحبة السعادة تحتفل بانضمام أصغر مذيعين بـ«المتحدة»

احتفلت الإعلامية إسعاد يونس، بانضمام أصغر اثنين مذيعين للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يحيى وكنوز، إذ سيقدمان برنامج «رحلة سعيدة»، على إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك خلال استضافتهما في برنامج «صاحبة السعادة»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، إذ بدأت الفقرة بممازحة «كنوز» لإسعاد يونس، إذ قالت «فيه زيادة سنوية ولا لأ في القنوات، عشان لما قولتلهم عشان أمضي لازم أبقى زي صاحبة السعادة يا بلاش»، فيما ردت إسعاد يونس قائلة: «مش عاوزه اللماضة دي».

يحيى وكنوز شخصيتان كرتونيتان

فيما اقترح «يحيى» الشخصية الكرتونية، تغيير إسعاد يونس، اسم برنامجها «صاحبة السعادة»، قائلًا: «يا ريت تغيري اسم برنامجك، برنامجنا هيبقى اسمه رحلة سعيدة»، بينما ردت إسعاد يونس: «يا ابني أنا اللي عاملة البرنامج الأول»، فيما رد «يحيى»: «أنا حاسس أن برنامجك مشاهداته هتتأثر بعد عرض برنامجنا احنا، وهيبقى عندنا استوديو أكبر من بتاعك وكمان ديكور أحلى»، فيما نصحتهم الإعلامية، بتقديم مواضيع جديدة ومهمة عن الحضارة المصرية، ويجب عليهم أن يعلموا تمام العلم أنهم يؤثرون في الصغار قبل الكبار.

«يحيى وكنوز» في الموسم الماضي حقق نجاحًا كبيرا

وأوضحت مقدمة برنامج «صاحبة السعادة»، أن مسلسل «يحيى وكنوز» في الموسم الماضي حقق نجاحًا كبيرًا، «كان مسلسل جميل جدًا، بس لازم شخصية يحيى تبقى أقوى وجامد، ده هيقدم برنامج دلوقتي كبير في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يعني حاجة جامدة أوي»، فيما مازحها يحيى: «أنا وبابا وماما بنتفرج على برنامج حضرتك»، فيما كشف يحيى وكنوز تفاصيل البرنامج: «لازم ناخد بالنا من أفعالنا وحركاتنا قدام الكاميرا، مسلسل جميل جدا، الموسم اللي فات ، لازم الشخصية بتبقى قوية وجامدة، عشان انت مقدم برنامج دلوقتي كبير في المتحدة للخدمات الإعلامية حاجة جامدة جدا».

تفاصيل برنامج «رحلة سعيدة»

وعن تفاصيل البرنامج، كشف يحيى وكنوز: «عندنا مواضيع ومغامرات كتير، هنقدم حكاية جديدة عن الحضارة المصرية القديمة، هنتكلم عن العلوم والفنون، وأشهر المعابد والمسلات وإزاي المصريين القدماء كانوا سابقين عصرهم بعشرات السنين».