مراحل تطور العلاقات المصرية القبرصية منذ تولى الرئيس السيسي

تميزت العلاقات السياسية بين مصر وقبرص بتنسيق المواقف حيال القضايا المختلفة، والتعاون في المحافل الدولية والإقليمية، وخاصة في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتبادل البلدان التأييد في الترشيحات لعضوية اللجان الدولية المختلفة.

وبعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر العربية في 2014، شهدت العلاقات المصرية القبرصية تطورًا كبيرًا عبر لقاءات واتصالات بين الرؤساء وفقا للهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

لقاءات واتصالات الرؤساء

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع نيكوس خريستودوليدس، الرئيس المُنتخب الجديد لجمهورية قبرص، في فبراير الماضي لتهنئته بمناسبة انتخابه رئيساً لقبرص، وتلقى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس نيكوس أناستاسيادس، رئيس جمهورية قبرص، في يوليو 2022 تناول الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات.

القمة الأوروبية الإفريقية بالعاصمة البلجيكية

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس نيكوس أنستاسيادس، رئيس الجمهورية القبرصية، وذلك خلال مشاركة سيادته في القمة الأوروبية الإفريقية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأشاد الرئيس السيسي بالتطور والتقارب المستمر في العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص على مختلف الأصعدة، خلال لقاء مع رئيس قبرص خلال العام قبل الماضي مؤكداً حرص مصر على مواصلة تفعيل أطر التعاون، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.

كما زار نيكوس أناستاسياديس رئيس قبرص، مصر للمشاركة في أعمال اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص في القاهرة، والتي عقدت للمرة الأولى على المستوى الرئاسي وشهدت استعراض مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، خاصةً في عدد من المجالات التي تحمل فرصاً واعدة كمسارات للتعاون المستقبلي، وعلى رأسها مجال الطاقة، وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة إلى قبرص، للمشاركة في فاعليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان

التعاون الاقتصادي بين مصر وقبرص

وعلى الجانب الاقتصادي، عززت مصر في السنوات الأخيرة علاقاتها الاقتصادية والتجارية بقبرص وهو الأمر الذي ساهم في تحقيق معدلات إيجابية، سواء فيما يتعلق بقيمة التبادل التجاري بين البلدين والتي تحسنت عام 2020 مقارنة بالعام السابق 2019، أو من خلال الاستثمارات بين البلدين ومجالات التعاون المختلفة.

ومن حيث معدلات التبادل التجاري، أصبح هناك تنوعا في المنتجات المتبادلة بين الدولتين، بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص 113.09 مليون دولار أمريكي، أما قيمة الواردات المصرية من قبرص فقد بلغت 10.6 ملايين دولار أمريكي وذلك خلال عام 2020.

كما بلغت قيمة الاستثمارات القبرصية في مصر 57.5 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2020/2021 مقارنةً بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي 9.2 ملايين دولار وبنسبة ارتفاع قدرها 525%.