ضبط 4 مسجلين خطر بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تورط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (سلاح أبيض – مبلغ مالي حصيلة نشاطهما الإجرامي) وبصحبتهما 4 أطفال أحداث وبسؤال المجني عليهم أقروا بقيام المتهمان باستغلالهم في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.