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الداخلية تستجيب لاستغاثة لإنقاذ طفلة من التسول.. والدتها تستغلها ببيع المناديل

كتب:

محمد بركات
05:41 م | الإثنين 03 أبريل 2023
سيارة شرطة _ صورة أرشيفية

سيارة شرطة _ صورة أرشيفية

كشف رجال الشرطة ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنا مناشدة لإنقاذ إحدى الفتيات من التسول بالطريق العام.

تفاصيل الواقعة

بالانتقال والفحص أمكن تحديد الفتاة المُشار إليها «12 عاما»، تُقيم بصحبة والدتها وأشقائها الثلاثة بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ويعملون ببيع المناديل، بعدد من الميادين بالقاهرة.

ضبط والدة الطفلة

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط والدة الطفلة المشار إليها بمنطقة باب الشعرية وتبين أنها (لها معلومات جنائية) وتستغل أطفالها فى أعمال التسول واستجداء المارة، وبمواجهتهاعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.

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بقلم محمد بركات