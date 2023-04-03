انطلاق النسخة الثانية من فعاليات الحوار الوطني للشباب في الشرقية

انطلقت فعاليات المرحلة الأولى من مُنتدى الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية، بمراكز شباب محافظة الشرقي.

يأتي انطلاق فاعليات الحوار الوطني بنسخه الثانية بالشرقية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبتوجيهات الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، وبمتابعة الدكتور أيمن عبدالمقصود وكيل المديرية للشباب، والدكتورة رحاب عسكر مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.

ويناقش المشاركون في المنتدى ضمن المرحلة السنية من 20-40 سنة، على مدى يومين متاليين بواقع ثلاث ساعات كل يوم، ثلاثة محاور رئيسية، وهم المحور الاجتماعي، السياسي والمحور الاقتصادي.

ويتناول المحور الاجتماعي ما يهم الشباب من قضايا التعليم، الصحة والزيادة السكانية ،الوعي والإعلام والثقافة، الأسرة والطفل، ذوي الهمم والقدرات الخاصة، فيما يتناول المحور السياسي تعزيز المشاركة السياسية والمحليات، بينما يتناول المحور الاقتصادي الاقتصاد، التشغيل والتأهيل لسوق العمل ،مشروعات مستدامة وصديقة للبيئة.

جدير بالذكر أن أعضاء مراكز الشباب يشاركون في المُنتدي وكذلك الهيئات الشبابية والرياضية بمحافظة الشرقية، وممثلي نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية من نموذج محاكاة مجلس النواب كبرلمان الشباب، ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ كبرلمان الشيوخ ، والكيانات الشبابية، لجان الشباب بالأندية، وكذاك ذوى الهمم والقدرات الخاصة، اتحاد طلاب جامعة الزقازيق والمعاهد العليا والمتوسطة، الجمعيات الأهلية والاتحادات والنقابات، المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لذوي الإعاقة وغيرها من فروع المراكز القومية المتخصصة بمحافظة الشرقية.

تنفيذ 36 ورشة بمراكز الشباب

ويشارك إلى تنفيذ 36 ورشة بمراكز الشباب وفقًا للإدارات الفرعية للشباب بمحافظة الشرقية وكذا عدد من الورش الإضافية التي يتم تنظيمها وفقًا للتقديم بالاستمارة الالكترونية للاحتياج التدريبي التي دشنتها وزارة الشباب والرياضة للوقوف على أهم الموضوعات التي يحتاج الشباب مناقشتها وتقديم رؤية واضحة عنها، وتقوم مديرية الشباب والرياضة بالشرقية بتنظيم لقاء للعاصمة يحضره المتميزين في ورش المنتدى لمناقشة القضايا التي تم طرحها واعداد حلول مبتكرة وتكاملية لها.

حضور 55 شابا لمناقشة القضايا المطروحة

وجرى اليوم الاثنين تنفيذ فعاليات منتدى الحوار الوطني الثاني للشباب بمركز شباب ناصر التابع لإدارة الزقازيق شرق بحضور 55 شابا من طلبة الجامعات المصرية لمناقشة أهم القضايا المطروحة على الساحة ومحاولة إبداء الرأي والتفكير في حلول لها.

انطلاق النسخة الثانية للحوار الوطني

وفي عام 2016 نفذت وزارة الشباب والرياضة، مُنتدي الحوار الوطني في نسخته الأولى، وفي ضوء احتياج المرحلة الراهنة فقد أعلنت الوزارة انطلاق نسخة منتدي الحوار الثانية، والذي يعمل على رفع احتياجات وأفكار وآراء شباب مراكز الشباب بالقري والمدن والمحافظات تمهيداً لعرضها على القيادة السياسية بختام فاعليات المنتدى.

ومن أهم الموضوعات التي تم طرحها الشباب في ورش منتدى الحوار الوطني الثاني للشباب والتي ترتبط بالمحور الاقتصادي تفعيل الاقتصاد الأخضر في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والحد من التغيرات المناخية وتأسيس مدن حضرية أكثر ملاءمة للتغيرات المناخية ومتطلبات العصر.