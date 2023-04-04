ضبط 30 قطعة سلاح في حملات أمنية بأسيوط

شنّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة أبنوب، أسفرت جهودها عن ضبط 30 قطعة سلاح ناري، عبارة عن 15 بندقية آلية، و7 بنادق خرطوش، و8 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 23 متهما لـ11 منهم معلومات جنائية.

وأسفرت الحملات أيضا، عن ضبط 7 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ضبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 8 متهمين، لـ5 منهم معلومات جنائية، فضلا عن تنفيذ 228 حكما قضائيا متنوعا.