ضبط منظار سلاح ناري بحوزة راكب في مطار القاهرة

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبا مصريا بحوزته منظار يُركَّب على سلاح ناري.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران العربية القادمة تبوك استوقف محمد سمير محمد، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد سيد عبد العزيز مأمور الجمرك، ومحمود شحاته رئيس القسم، واللذين تلاحظ لهما وجود جسم معدني داخل إحدى حقائب الراكب، قام شريف بركات مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم 3 بمبنى الركاب رقم 1 بتكليف أحمد سامي محمد مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، يدويا ما أسفر عن ضبط منظار يركب على بندقية، أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازته طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954.

الجمارك تحبط تهريب منظار يركب على بندقية محظور حيازته طبقا للقانون

أمر عبد الفتاح دويدار، مدير الإدارة الثالثة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 12 لسنة 2023 ضد الراكب وذلك بعد العرض على كل من زكريا حسب الله، مدير عام جمارك الركاب، مبنى رقم 1 والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم إحالة الراكب للنيابة المختصة.

ضبط راكب بحوزته كبسولات من عقار الترامادول المخدر

وفي السياق نفسه، ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، راكبا مصريا بحوزته كمية كبسولات عقار الترامادول المخدر، وراكب آخر بحوزته كمية من نبات الماريجوانا المخدر، الحالة الأولى كانت أثناء إنهاء الإجراءات على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من رواندا، حيث استوقف محمد قنديل مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

ضبط 39 شريط كبسولات لعقار الترامادول المخدر بإجمالي 390 كبسولة

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد عزمي مأمور الجمرك، ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم، واللذين تلاحظ لهما وجود شرائط دوائية داخل حقائب الراكب، قام ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف وليد علي حجاج مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط 39 شريطا لكبسولات لعقار الترامادول المخدر بإجمالي 390 كبسولة.

وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط لوفتهانزا حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته قطع من نبات الماريجوانا المخدر بوزن 120 جراما، تم الضبط بواسطة كل من علاء عبد الرحمن خضر مأمور الجمرك، ومحمد عبد الباقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، أمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 77 لسنة 2023 ضد الراكب الأول، كما أمر رضا أبو العزم مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 76 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبين للنيابة المختصة.