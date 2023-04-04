وكيل «صحة الشرقية» يتفقد القافلة الطبية بقرية الظواهري ضمن «حياة كريمة»

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الظواهري، التابعة لمركز ومدينة ههيا، التي بدأت أمس الاثنين وتستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقافلة.

توقيع الكشف الطبي على المرضى في تخصصات مختلفة

وتفقد وكيل وزارة الصحة توقيع الكشف الطبي على المرضى في التخصصات الطبية المختلفة، والتي تشمل الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، الرمد، أنف وأذن وحنجرة، المسالك البولية، الروماتيزم والتأهيل، إلى جانب إجراء الفحوصات المعملية والكشف عن أمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم للمرضي مجانا.

الكشف على 1600 مريض خلال القافلة

وبلغ عدد المستفيدين من الكشف الطبي في القافلة الطبية حتى وقت الزيارة إلى أكثر من 1600 مريض، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوي أثناء العمل، موجها بتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

وتابع «مسعود» جلسات التوعية الصحية والتثقيفية لأهالي القرية، لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية تلقي لقاح كورونا، والكشف المبكر عن أورام الثدي ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والحصول على الخدمات الطبية المختلفة ضمن المبادرات الرئاسية، متفقدا أيضا فرقة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، ضمن حملة طرق الأبواب الجاري تنفيذها خلال هذه الفترة بالمحافظة.

وفي نهاية الزيارة قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكريم الآباء المثاليين من الفرق الطبية والعاملين بالقافلة، وتسليمهم شهادات التقدير، ويأتي ذلك بعد تكريم عدد من الأمهات المثاليات بالقوافل الطبية الشهر الماضي، مقدما الشكر والتقدير لجميع العاملين بالقوافل الطبية بالشرقية، علي المجهود المبذول لصالح المواطنين والمرضي بالمحافظة.