الكشف على 1370 حالة في قافلة طبية بدمياط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

انطلقت قافلة طبية بقرية أبو عدوى بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط وتستمر على مدار يومين، وتأتى استكمالا لسلسلة القوافل الطبية التي يجرى تنفيذها، وذلك وفقا لخطة التعاون بين محافظة دمياط و وزارة الصحة والسكان تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان للوصول بالخدمات العلاجية لأهالي القرى، وفي إطار المبادرة الرئاسية «حياه كريمة».

تحويل 20 حالة لتلقي العلاج بالمجان

وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، ببيان إنه جرى خلال القافلة الطبية بدعم من وزارة الصحة والسكان توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1370 مواطن، وتم تحويل 20 حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات وكذا استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 10 حالات، وأيضا إجراء 271 تحليل معملي وفحص 46 حالة بالأشعة و 33 حالة بالسونار، هذا إلى جانب صرف العلاج اللازم بالمجان.

عيادات متنقلة

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ببيان أن تلك القوافل التي يجري تنفيذها بشكل دوري تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية ،لافتا إلى أنه تم عقد فصل لإجراء امتحانات محو الأمية وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.