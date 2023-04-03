انطلاق قافلة طبية تضم 9 تخصصات للكشف على أهالي القصاصين في الإسماعيلية

أطلقت مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، قافلة في مركز ومدينة القصاصين، لتوقيع الكشف الطبي على الحالات بنطاق بعض القرى.

وقال بيان رسمي لديوان عام محافظة الإسماعيلية، إن القافلة تمركزت في الوحدة الصحية لقرية أبو خفيج، وتستمر على مدار اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء.

9 تخصصات طبية في القافلة

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، إن القافلة تضم 9 عيادات تخصصية، هي عيادة الباطنة وعيادة الأطفال وعيادة النساء والتوليد وعيادة تنظيم الأسرة وعيادة جراحة الفم والأسنان وعيادة للجراحة العامة، إلى جانب عيادة الكشف المبكر عن الضغط والسكر.

وأضاف «حطب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القافلة تضم معملا للدم ومركزا للأشعة، إلى جانب صيدلية تضم أكثر من 80 صنفا دوائيا يتم صرفها مجانا للمواطنين.

توعية المواطنين بأهمية لقاح كورونا

وقال الدكتور علي حطب، إن القافل تشمل جلسات لتوعية المواطنين بأهمية لقاح كورونا، وأهمية تلقي اللقاح خلال الفترة المقبلة، وأهمية اتباع الاجراءات الاحترازية وكيفية التعامل حال التأكد من وجود حالة مشتبه بها.