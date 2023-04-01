الكشف على 1609 مواطنين في قافلة طبية لحزب حماة الوطن بقرية بالإسماعيلية

نظم حزب حماة الوطن في الإسماعيلية قافلة طبية في إحدى قرى مركز ومدينة القنطرة غرب ضمت العديد من التخصصات الطبية ضمت القوافل الطبية التي أطلقها الحزب خلال الفترة الماضية.

وقال مجدي زايد أمين الحزب في محافظة الإسماعيلية، إن القافلة الطبية بمركز شباب الرياح هي الأكبر خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن القافلة الطبية ضمت تخصصات مختلفة بينها كشف الرمد، والباطنة، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد فصلا عن إجراء عدد من أشعة والفحوصات المعملية المختلفة لعدد من الحالات.

الكشف على 1609 حالة مجانية

وقال زايد في تصريحات للوطن أنه تم الكشف على 1609 حالة من الحالات الموجودة في قرية الرياح وسط إقبال كبير من أهالي القرية والقري المجاورة، مشيرا إلى أن القافلة تأتي انطلاقا من حرص حماة الوطن المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل الطبية المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية المتميزة.

وقال إن الحزب أطلق مبادرة «صحتك تهمنا»، في أمانة الإسماعيلية من خلال 3 قوافل سابقة للحزب هدفها التخفيف على المواطنين ورفع وتقديم خدمة تهدف إلى تسديد الاحتياجات الطبية بالتعاون مع مستشفى قرطبة للعيون ومركز الفردوس للأشعة ومعمل العاصمة للتحاليل الطبية.