جامعة الإسماعيلية الأهلية تطالب المقبولين بإنهاء إجراءات «استمارات التنقل»

طالبت جامعة الإسماعيلية الأهلية الطلاب المتقدمين للكليات المختلفة ممن تم قبولهم بها، سرعة التوجه إلى مقر التقديم بجامعة قناة السويس لإنهاء إجراءات الاشتراك في استمارة الانتقال لتسهيل عبورهم من وإلى شرق قناة السويس عبر أنفاق تحيا مصر، وذلك للعبور لمدينة الإسماعيلية الجديدة.

وقالت جامعة الإسماعيلية الأهلية في بيان صادر عبر صفحتها بـ«فيس بوك»، إنه لابد من من إنهاء اجراءات استمارة الانتقال للجامعة للاشتراك في وسائل المواصلات التي توفرها للطلبة.

الأوراق المطلوبة

وأضاف بيان جامعة الإسماعيلية الأهلية، أن الأوراق المطلوبة هي 4 صور لبطاقة الرقم القومي، و2 صورة شخصية وصورة بطاقة والد الطالب أو ولي أمره.

كما أعلنت الجامعة عن بدء فحص طلبات التظلم المقدمة من الطلاب المتقدمين لجامعة الإسماعيلية الأهلية بعد تلقي بعض التظلمات فور فتح باب التحويل بين كليات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية على مدار يومي الأحد والإثنين 18 و19 سبتمبر الجاري.

رئيس جامعة قناة السويس: وسيلة الانتقال للتسهيل على طلابنا

وقال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن وسيلة الانتقال التي توفرها الجامعة جاءت للتسهيل على الطلاب في الانتقال من غرب إلى شرق قناة السويس والعكس، مع إنهاء كافة الإجراءات الأمنية.

وأضاف «مندور» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جامعة الإسماعيلية الأهلية تقع بمدينة الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس، وتعمل على توفير كل متطلبات الطلبة الملتحقين بها بدءا من أول يوم دراسي.