رئيس جامعة قناة السويس: تكلفة إنشاء «الإسماعيلية الأهلية» 3.7 مليار جنيه

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن جامعة الإسماعيلية استعدت لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد بشكل كامل، مشيرا إلى أن الجامعات الأهلية توفر برامج للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل بما يتناسب مع المتطلبات الحالية.

وأضاف «مندور»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تكلفة جامعة الإسماعيلية الأهلية حتى الآن بلغت 3.7 مليار جنيه مصري، تكفلت بها الدولة لرفع جودة التعليم في مصر وتوفير كليات وأساتذة على أكبر قدر من الكفاءة للعمل بها والتدريس لطلابها.

مرونة الجامعات الأهلية

وقال «مندور»، إن جامعة قناة السويس مسؤولة عن جامعة الإسماعيلية الأهلية، متابعاً «الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير كل إمكانات جامعة قناة السويس لجامعة الإسماعيلية من أكفأ الأساتذة والمدرسين والعاملين الإداريين».

وأضاف، أن الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية توفير التخصصات المطلوبة، سواء في القطاع الطبي أو الهندسي أو الكليات التكنولوجية، وكليات المحاسبة.

وأشار إلى أن جامعة الإسماعيلية الأهلية غير هادفة للربح، وانما هناك تكلفة يتحملها الطالب بسبب ارتفاع جودة التعليم مقارنة بالجامعات الحكومية، لافتا إلى أن عدد الطلاب في كليات الجامعة الأهلية أقل بشكل كبير عن مثيلاتها الحكومية.

وتابع «الأساتذة ممن سيتم اختيارهم أيضا سيكونون على أكفأ مستوى، ومن أفضل الأساتذة في الجامعات المصرية المختلفة، إضافة إلى وجود تكلفة كبيرة للبحث العلمي ومصاريف التشغيل».

مشاركة الجامعة الاهلية في حل مشاكل المجتمع

وقال رئيس جامعة قناة السويس، إن جامعة الإسماعيلية الأهلية ستكون من الجامعات المسؤولة عن المجتمع المحيط بها، وستقدم العديد من الخدمات المجتمعية كما يحدث في جامعة القناة، سواء في المستشفي الجامعي أو الخدمة المجتمعية في القرى والمراكز.

وأوضح أنه سيتم البدء هذا العام بسبع برامج في جامعة الإسماعيلية الأهلية مختلفة، هي كلية الطب، وطب الأسنان، والهندسة، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الصحية التطبيقية، وكلية التجارة واللغات، مشيرا إلى أن الرسوم الخاصة بجامعة الإسماعيلية الأهلية تم تحديدها بتخفيض يصل إلى 50% أو أكثر عن الجامعات الخاصة.