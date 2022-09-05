تفاصيل الدراسة بكلية الصيدلة جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة 2022

أعلنت جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة، أن كلية الصيدلة بالجامعة تمنح درجة بكالوريوس الصيدلة «فارم دي – pharm D» لخريجي هذا البرنامج، لافتة إلى أن البرنامج يقبل الطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على الثانوية العامة قسم علمي «علوم» أو ما يعادلها والذين يتم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق أو الإدارة العامة للوافدين وفقًا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

الدراسة تشمل خمسة مستويات دراسية أساسية

وأوضحت جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة، على الموقع الرسمى لها، أن الدراسة بكلية الصيدلة تشمل 5 مستويات دراسية أساسية، ويحتوي كل مستوى على مجموعة من المقررات الدراسية يختارها الطالب وفقاَ للائحة الدراسية والتخصص العلمي، مشيرة إلى أنه على الطالب استكمال سنة الامتياز بعد الانتهاء من سنوات الدراسة والتي تشمل مشروع التخرج في أحد التخصصات المطروحة.

أقسام كلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

وأكدت الجامعة أن أقسام الكلية تشمل مايلي:

- قسم الصيدليات والصيدلية.

- قسم الأدوية والسموم.

- قسم العقاقير.

- قسم الميكروبيولوجي والمناعة.

- قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية.

- قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية.

- قسم الممارسة الصيدلية.

- قسم الكيمياء العضوية الصيدلية.

- قسم الكيمياء الطبية .

أهداف كلية الصيدلة

وأشارت الجامعة، إلى أن الكلية تهدف إلى تخريج صيدلي متميز مؤهل للعمل بالصيدليات العامة والخاصة ومصانع وشركات الأدوية ومعامل الرقابة الدوائية وتحليل الأغذية والعمل في مجال الإعلام والتسويق والبحوث والجامعات.

كما تهدف إلى إعداد الخريج لتقديم الرعاية الصحية المناسبة للمريض بداخل المستشفيات وخارجها، وإعداد صيدلي يستخدم البيانات التي تستند على الدلائل لتقديم المستحضرات الصيدلية المعاصرة والخدمات الصيدلية.

وتهدف الكلية إلى زيادة القدرة التنافسية لخريجي الكلية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية من خلال البرامج الدراسية المشاركة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتوفير عائد اقتصادي ملموس من خلال ترشيد استخدام الأدوية في المستشفيات، والالتزام بتحقيق معايير الجودة الشاملة في التعليم الصيدلي من خلال التعليم التفاعلي والاهتمام بالتعلم الذاتي.