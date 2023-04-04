«أزهر الشرقية»: ختام تطبيقِ التقييم الوطنيِ للصف الرابع الابتدائي

اُختَتَم، اليوم الثلاثاء، مشروع تطبيق التقييم الوطني في اللغة العربية والرياضيات بمنطقة الشرقية الأزهرية، تزامنًا مع وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وذلك بناء على تكليفات الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

إنهاء أعمال التقييم لطلاب الصف الرابع

وحسب بيان للمنطقة الأزهرية بالشرقيةن تم اليوم إنهاء أعمال التقييم لطلاب الصف الرابع الابتدائي بعدد 6 معاهد من مختلف الإدارات التعليمية مابين معاهد عادية ومعاهد نموذجية ، وذلك بمتابعة جادة للدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، وبإشراف ممثل قطاع المعاهد الأزهريه، الدكتور أحمد صيام، عضو المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الذي حرص على التواجد الدائم قبل وأثناء أعمال التقييم للاختبار الوطني مقدما التوجيه والإرشاد والدعم لكل الأطراف المعنية .وقد شهدت عملية التقييم في اليوم الختامي هدوءً شديدًا و تفاهمًا وتعاونًا ملموساً بين جميع القائمين على الإجراءات التنفيذية.

الإجراءات المتبعة خلال أيام التطبيق

ووجه رئيس الإدارة المركزية الشكر لجميع المشاركين في التطبيق من إدارة الجودة والتعليم الابتدائي، وكذلك شيوخ المعاهد، التي تم التطبيق بها مشيدًا بالإجراءات المتبعة خلال أيام التطبيق، منوهًا أن النتائج النهائية سوف تعلن من قبل قطاع المعاهد الأزهرية.