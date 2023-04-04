«الأزهر للفتوى الإلكترونية» يكشف المفسدات الظاهرة للصيام.. بينها التقيؤ

قال الشيخ محمد العماوي الواعظ بمركز الأزهر للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف، إنّ الصيام من أعظم العبادات، حيث قال النبي «عليك بالصوم لأنه لا عِدل له»، لذلك خصّه الله تعالى ونسبه إلى نفسه في الحديث القدسي «إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به».

الصيام أعظم عبادة

وأضاف العماوي خلال حواره على القناة الأولى: «الصيام أعظم عبادة والله تعالى جعل له قانون خاص، وهذا القانون له شروط وسنن ومكروهات ومبطلات ومفسدات للصيام».

مبطلات الصيام ومفسداته

وتابع، أن من مبطلات الصيام ومفسداته الظاهرة أوضحها الله في قوله تعالى «فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيطُ الأبيض من الخيطِ الأسود من الفجر»، حيث جمعت هذه الآية في طياتها أصول مفطرات الصيام وهي جماع الرجل لزوجته، حيث يتسبب هذا الأمر قضاء ذلك اليوم والكفارة، كما أن الاستمناء يفسد الصيام ويوجب القضاء أيضا، كما أن الحيض والنفاس يفسدان الصيام، بالإضافة إلى القيء عمدا، وكل ذلك يسمى بالمفسدات الظاهرة.