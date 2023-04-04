توصية برلمانية للتنمية المحلية بحصر أراضي الإصلاح الزراعي الفضاء

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، وزارة التنمية المحلية بتقديم إفادة للجنة خلال 15 يومًا بأراضي الإصلاح الزراعي الفضاء، وأعلن النائب محمد الحسيني عن بدء مناقشة اللجنة لتعديلات على قانون الجبانات الأسبوع المقبل.

مجلس النواب

وأكد النائب محمد الحسيني إمكانية الاستفادة من أراضي الإصلاح الزراعي الفضاء في عدد من المشروعات الخدمية، لافتا إلي تجرته في دائرة بولاق الدكرور بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على تخصيص أرض فضاء مملوكة للإصلاح الزراعي لإقامة مدارس جديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الحسيني لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمحافظة القليوبية، وناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن ضرورة قيام محافظة القليوبية بإصدار قرار باستثناء إقامة مقابر نفع عام بمقابل لأهالي قرية سنديون على مساحة أربعة أفدنة بالقطعة 82 بحوض على بدوي أملاك دولة، وذلك لرفض لجنة الجبانات هذا الموقع.

وأوضح النائب إبراهيم عويس خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية عدم وجود موقع بديل عنه، لافتا إلى أن نصف المقابر الحالية سوف يتم إزالتها لتوسعة طريق «مصر - إسكندرية».

لجنة الإدارة المحلية

وعقب خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية قائلا: «الموقع غير مطابق للمواصفات، والموضوع سبق عرضه في 2021، وتمت معاينة أخرى في مارس 2023، وأشار إلى ضرورة وجود مسافات بين موقع الجبانات 100 متر عن مصادر المياه».

وقال الخطيب إن الموقع حوله مصدر مائي على بعد 9 أمتار، بالإضافة لعدم توافر شرط المسافة 200 متر من جميع الجهات بين المنطقة السكنية والموقع.

وعلق وكيل لجنة الإدارة المحلية، محمد الحسيني: «رد الصحة نسف الموضوع»، وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ مناقشة تعديل قانون الجبانات الثلاثاء المقبل، وقال: «نعدل لصالح الناس، القوانين تتعدل حسب متطلبات ومصالح الدولة المصرية، نعدل بما يتماشى مع الصالح العام والمواطن».

وأكد ضرورة العمل على إيجاد بدائل، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من أراضي الإصلاح الزراعي الفضاء، وأوصى وزارة التنمية المحلية بتقديم إفادة للجنة خلال 15 يومًا بأراضي الإصلاح الزراعي الفضاء.