«الزراعي المصري» يسلم البحيرة ألف كرتونة مواد غذائية لدعم الأولى بالرعاية

استقبلت، قبل قليل، الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وفد البنك الزراعي المصري، برئاسة سامي عبد الصادق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إذ تم تقديم 1000 كرتونة مواد غذائية بمناسبة شهر رمضان المعظم، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة «مصر الخير»، تمهيدًا لتوزيعها على مستحقيها من غير القادرين بنطاق المحافظة.

مكونات الكرتونة

وتضم الكرتونة 13 كيلو جراما من المواد الغذائية، كما تم توفير ألف زجاجة زيت طعام، وألف زجاجة مشروب مياه غازية زنة 1 لتر.

ويأتي ذلك ضمن القافلة الرمضانية التى يقوم بها البنك الزراعي المصرس بكل محافظات الجمهورية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتقديم الدعم اللازم لهم.

وثمنت نائب محافظ البحيرة جهود البنك الزراعي المصري، ومؤسسة «مصر الخير»، وغيرها من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي، لتوفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أنه سيتم التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي بالبحيرة لتوزيع الكراتين على مستحقيها خلال الأيام المقبلة.