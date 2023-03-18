محافظ أسيوط يشيد بجهود «مصر الخير» في تعبئة 4200 كرتونة مواد غذائية

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بجهود مؤسسات المجتمع المدني في دعم الأسر الأولى بالرعاية بالقرى والمراكز، استعدادا لشهر رمضان المبارك، لافتا إلى جهود مؤسسة مصر الخير في تعبئة 4200 كرتونة مواد غذائية، وذلك بمشاركة أكثر من 150 متطوع امن الشباب وممثلي الجمعيات الأهلية، بالمخيم الذي أقيم بمدينة أسيوط الجديدة لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين.

أسعار مخفضة

وأشار المحافظ إلى أنه تم فتح العشرات من المعارض والمنافذ الثابتة بقرى ومراكز المحافظة لبيع المواد واللسع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، فضلاً عن توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، موجها الشكر لمؤسسة مصر الخير للمشاركة في رفع العبء عن كاهل المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم من خلال المساعدات المادية والعينية والمشروعات التنموية التي تنفذها المؤسسة بقرى ومراكز المحافظة.

وناشد جميع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمشاركة في جميع الأنشطة والفعاليات المجتمعية والتي تساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجًا بقرى ونجوع المحافظة، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمة.

4200 كرتونة مواد غذائية

ومن جانبه، أوضح محمد فراج، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بأسيوط، أن المؤسسة قامت بتجهيز وتعبئة 4200 كرتونة مواد غذائية من خلال 150 متطوعا من الشباب وممثلي الجمعيات ليتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل بالقرى والنجوع، تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي، وبمشاركة العشرات من الجمعيات الأهلية التي تمثل 13 مركزا وحيا بالمحافظة، على أن تستمر باقي الفعاليات طوال شهر رمضان المبارك لتخفيف العبء عن كاهل الأسر محدودة الدخل، موجهًا الشكر لمحافظة أسيوط على دعمه المستمر لأنشطة ومشروعات المؤسسة وتذليل العقبات أمام التنفيذ.