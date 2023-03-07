«مصر الخير» تستعد لتوزيع 3700 كرتونة رمضان ووجبات على المستحقين بالشرقية

قالت سمر لطفي مدير مكتب مصر الخير لمدن القناة والشرقية، إن المؤسسة الخيرية التنموية، تسعى جنبا إلى جنب مع الدولة للتكفل بالأسر الأكثر احتياجا، يأتي ذلك بالتعاون مع تضامن الشرقية والجهات المختصة بالمحافظة، وقامت بتعبئة 5000 كرتونة داخل مدينة الزقازيق، بالإضافة إلى تعبئة 200 سندًا، لتوزيعها على المستحقين من الأسر والأفراد في محافظتي الشرقية والإسماعيلية استعدادا لشهر رمضان المبارك.

توزيع كراتين على الأسر الأكثر احتياجا

وأوضحت سمر لطفي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مؤسسة مصر الخير تنموية غير ربحية، ترتكز في عملها على 5 برامج وهي: الصحة، التعليم، مناحي الحياة، البحث العلمي والتكافل الاجتماعي، لافتة إلى متابعة المؤسسة أعمالها في مدن القناة والشرقية.

وأشارت مدير مكتب المؤسسة لمدن القناة إلى أن اليوم هو أول نشاط للمؤسسة في مجال التكافل الاجتماعي على أرض الشرقية، موضحة أنه جرى تعبئة 5000 آلاف كرتونة رمضان على أن يتم توزيع 3700 كرتونة في الشرقية بينما يتم توزيع المتبقي وعدده 1300 كرتونة في الإسماعيلية، بالإضافة إلى توزيع 200 سندا على الأسر الأكثر احتياجا.

3700 كرتونة و200 سندا للأسر في رمضان

وأوضحت مدير مكتب المؤسسة أن كرتونة رمضان بالشرقية تزن حوالي 12 كيلو جراما من السلع الغذائية، تضم أرز، سكر، شعرية، لسان عصفور، شاي، تمر، بقوليات، زيت، لافتة إلى أن السند الواحد يضم 5 كراتين، و4 فرخات أو لحوم، 2.5 لتر زيت، 4 لتر مياه غازية، معلقة: السند بيتم توزيعه على الأسرة ليكفيها خلال شهر رمضان.

وجبات سحور وإفطار مجانية في الشرقية

وأكدت أن المؤسسة استعدت بوجبات إفطار وسحور خلال شهر رمضان بالشرقية، مطهية داخل مطابخ المؤسسة الموزعة في المراكز والمدن، لافتة إلى وجود 3 مطابخ في الزقازيق، أولاد صقر وفاقوس وكل مطبخ يجهز 350 وجبة إفطار يوميا خلال شهر رمضان، فضلا عن إقامة خيمة بالعاشر من رمضان وتقديم 500 وجبة يوميا خلال الشهر المبارك، هذا بالإضافة إلى مطبخ أبو كبير الذي يعد 1000 وجبة سحور يوميا فضلا عن مطبخ أبو حماد الذي يعد 800 وجبة يوميا خلال الشهر الكريم بالشرقية.