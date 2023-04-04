سقوط عامل من سقالة بمبنى تحت الإنشاء بـ«هندسة بور سعيد»

أصيب عامل معمار، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من سقالة بأعلى مبنى تحت الإنشاء بكلية الهندسة في جامعة بورسعيد، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصاب إلى المستشفى

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد استقبال مستشفى الزهور لشخص يدعى محمد فرج السعداوي، 37 سنة، عامل معمار، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في المخ، ويجرى تقديم الإسعافات الأولية له.

إجراء التحريات الأولية

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، وسؤال شهود عيان الواقعة، أن المصاب عامل معمار وسقط من أعلى سقالة بأعلى مبنى تحت الإنشاء بكلية الهندسة في جامعة بورسعيد بمدينة بورفؤاد.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.

كما انتقلت لجنة هندسية من جامعة بورسعيد لمعرفه أسباب سقوط المصاب، وما إذا كان قد اختل توازنه، أو أن السقالة غير محكمة الوثاق.