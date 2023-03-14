محافظ بورسعيد لـ وفد جامعة براندنبرج الألمانية: ندعم جهود الارتقاء بالتراث

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، وفدًا من جامعة براندنبرج الألمانية بديوان عام المحافظة، واستعرض معهم المشروعات السياحية والحضارية بالمحافظة، بحضور نائبه المهندس عمرو عثمان.

بورسعيد على خريطة السياحة

كما استعرض محافظ بورسعيد مع الحضور المشروعات التنموية والخدمية التي جرت ببورسعيد، وألقى الضوء على التطور في قطاع السياحة مؤخرًا، حتى أصبحت محافظة بورسعيد على خريطة السياحة الداخلية والخارجية.

وأكد أن بورسعيد أصبحت تستقبل زائرين من كافة أنحاء العالم من خلال البواخر السياحية المتعددة مؤخرًا، فضلا عن السياحة الداخلية والتي شهدت ازدهار غير مسبوق في ظل التنمية والمشروعات الجديدة بالمحافظة.

تنمية المناطق التراثية

وناقش اللواء عادل الغضبان خطة وآليات تنمية المناطق التراثية ببورسعيد، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، بما يدعم التطور السياحي، مؤكدا على تقديم كافة الدعم للارتقاء بالتراث والمناطق الأثرية داخل بورسعيد.

بورسعيد مدينة نموذجية

ومن جانبهم، وجه وفد الجامعة الألمانية الشكر للمحافظ على حسن الاستقبال، كما أشادو بالمحافظة الحضارية، والتي أصبحت مدينة نموذجية من الطراز الأول.