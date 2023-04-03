إصابة عامل في مشاجرة لخلافات مالية بسوهاج

احتدم خلاف مالي بين شابين بمركز المراغة بمحافظة سوهاج لخلافات مالية بينهما ليقرر كل منهما أن ينهي حياة الآخر.

إصابة عامل عمر 22 عاما

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي لمركز شرطة المراغة بوصول المدعو «علي ح ع ا» 22 عاما عامل بأجر ويقيم دائرة المركز مصابًا بجرح طعني نافذ بالبطن من الناحية اليسرى، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

خلافات مالية بسبب الإصابة

وبسؤال والده المدعو حسين ع ا س - سن 50 عاما موظف ويقيم بذات الناحية باتهام المدعو «عاشور ا م ع» سن 35 عاما عامل بأجر ويقيم بذات الناحية بالتعدي على نجله المذكور بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته «سكين» وإحداث إصابته بسبب خلافات مالية بينهما، وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأفاد علي كمال المحامي لـ«الوطن» أن عقوبة الضرب 7 سنوات.